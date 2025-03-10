Sakarya - İş makinesi yüklü TIR’ın dorsesi yandı
Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde iş makinesi yüklü TIR’ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
Adapazarı yönünden Bilecik yönüne giden 41 PL 722 plakalı iş makinesi yüklü TIR, öğle saatlerinde D-650 kara yolunun Pamukova Mekece Mahallesi mevkiine geldiğinde lastikleri tutuştu. Şoför, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede dorseyi saran alevlere müdahale ederek söndürdü.
Yangında TIR’ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
HABER: İsa ÇİÇEK/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)