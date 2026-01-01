Sakarya kent merkezi, yılın ilk gününde kara kavuştu

SAKARYA (AA) - Son bir haftadır Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 2026 yılının ilk gününde kent merkezini de beyaza bürüdü.

Hendek, Kocaali, Akyazı, Taraklı ve Sapanca ilçelerinin yüksek rakımlarında yaklaşık 1 haftadır aralıklarla yağan kar, yılbaşı gecesi kent merkezindeki yerleşim yerlerine hakim oldu. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı yağış sonrası sabah aracıyla yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde yolların da buzlanmasıyla araçlar yolda kaldı. Vatandaşların birbirleriyle yardımlaşmasıyla ilerlemeye çalışan araçlar, hafif yokuşlu kısımlarda yola devam edemedi. Belediyeye ait otobüs de kayarak bir otomobile çarptı.

Bir süre mahsur kalan araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme araçlarının yol temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından seyrine devam etti.​​​​​​​