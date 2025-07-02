Sakarya - Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Yahyalı Caddesi’nde meydana geldi. F.C.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle F.C. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi otomobilin üzerinden savrularak yere düşüp yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya), (DHA)