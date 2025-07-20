Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin cesedi bulundu.

Mardin'den gelen mevsimlik tarım işçileri Mehmet Işık (16) ve Mehmet Yardımcı (17) serinlemek için Bozaniç Mahallesi Gökyar mevkisinde Sakarya Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra Işık ve Yardımcı'nın yardım çığlıklarını duyan bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Dalgıç ekipler, Yardımcı ve Işık'ın cesetlerini nehre girdikleri bölgenin 6 metre uzağında buldu.

Sudan çıkarılan cesetler, savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Adnan Başaran, gazetecilere, gezmeye geldikleri bu bölgede 2 kişiyi nehre girerken gördüğünü söyledi.

Kısa süre içinde yardım çığlıklarını duyduğunu belirten Başaran, "(İmdat abi yardım et boğuluyoruz) diye seslendiler. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık hemen 112'yi aradım" dedi.