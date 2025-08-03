Sakarya Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Sakarya Nehri'nde 2 gün önce akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı yapılan yapılan gencin cansız bedeni, nehre girdiği alandan yaklaşık 500 metre ileride bulundu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nehirde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
Akrabasıyla 2 gün önce geldiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı yapılan G.S'yi (22) arama çalışmaları devam etti.
AFAD ekiplerinin botla su yüzeyinde, jandarmanın da dalgıçlarla nehir tabanında yaptığı aramalar sonucu G.S'nin cansız bedeni, nehre girdiği alandan yaklaşık 500 metre ileride bulundu.
Sudan çıkarılan G.S'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.
Sakarya Nehri kenarına 1 Ağustos'ta akrabasıyla gelen G.S'nin (22) suda akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarında bulunulması üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.
AFAD personeli genci bulmak için nehir üzerinde botla çalışma yaparken, polis dalgıç ekipleri ise nehir tabanında arama gerçekleştirmişti.
G.S'nin eşyaları polis ekiplerince alınırken, akrabası ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülmüştü.