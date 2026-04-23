Sakarya Nehri'ne düşen 6 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde nehirde kaybolan çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde önceki gün amcasının oğluyla balık tutarken suya düşüp akıntıya kapılan Iraklı 6 yaşındaki Ahmed İdris'i arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Aramaların 3. gününde, AFAD, Sakarya ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden balıkadamlar, itfaiye, İHH ve Sakarya Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra İstanbul'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri çalışmalarını sürdürüyor.

Su altı ve üstü ile nehir çevresinde 39 personelin görev aldığı çalışmalarda 12 araç, 6 dron ve 6 bot kullanılıyor.