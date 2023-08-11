Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, bugün hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.
Kaynak: DHA
Kentin denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık kararları doğrultunda; bugün boğulma riski nedeniyle denize girilemeyecek.
Cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyarırken, sahil güvenlik ve polis ekipleri de sahil bölgelerinde devriye görevi yapıyor.