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Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, bugün hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 11:50
  • Giriş: 11.08.2023 11:50
  • Güncelleme: 11.08.2023 11:50
Kaynak: DHA
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Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

Kentin denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık kararları doğrultunda; bugün boğulma riski nedeniyle denize girilemeyecek.

Cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyarırken, sahil güvenlik ve polis ekipleri de sahil bölgelerinde devriye görevi yapıyor. 

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