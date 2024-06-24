Sakarya sahillerinde denize girme yasağı uzatıldı

Sakarya'da elverişsiz şartlar sebebiyle 21-23 Haziran'da uygulanan denize girme yasağının bugün de sürdürülmesine karar verildi.

Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağının bir gün uzatılmasına karar verildi.

Kentin Karadeniz'e kıyı Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili olduğu için Kaymakamlıklarca alınan karar gereği 3 gündür denize girilemedi.

Elverişsiz şartlar dolayısıyla 21-23 Haziran'da uygulanan denize girme yasağı bugün de devam etti.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yurttaşları uyarıyor.