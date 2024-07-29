Sakarya sahillerinde denize girmek bugün de yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan 3 ilçenin sahil kesiminde iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Güncel 29.07.2024 13:23 Giriş: 29.07.2024 13:23

Güncelleme: 29.07.2024 13:25 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)