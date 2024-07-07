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Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Ajans Haberleri
  • 07.07.2024 11:26
  • Giriş: 07.07.2024 11:26
  • Güncelleme: 07.07.2024 11:26
Kaynak: AA
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

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