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Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesiminde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Güncel
  • 26.07.2024 11:42
  • Giriş: 26.07.2024 11:42
  • Güncelleme: 26.07.2024 11:49
Kaynak: AA
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: AA /Arşiv

Sakarya sahillerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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