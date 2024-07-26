Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesiminde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Güncel 26.07.2024 11:42 Giriş: 26.07.2024 11:42

Güncelleme: 26.07.2024 11:49 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA /Arşiv