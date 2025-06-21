Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya sahillerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları, denize girmemeleri konusunda uyarıyor.