SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI | Sakarya TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

SAKARYA TOKİ kura sonuçları için heyecan sona erdi. 6.633 sosyal konut için gerçekleştirilen büyük kura çekilişiyle birlikte Sakarya TOKİ hak sahipleri isim listesi resmen açıklandı. Binlerce vatandaşın merakla takip ettiği süreç noter huzurunda tamamlandı. Şimdi ise en çok araştırılan konu, “Sakarya TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?” sorusu oldu. İşte 2026 Sakarya TOKİ kura sonuçlarına dair tüm ayrıntılar…

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Sakarya merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 6.633 sosyal konut için kura çekilişi 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirildi.

Kura çekimi Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapıldı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI VE HAK SAHİPLERİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin ardından Sakarya TOKİ kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi iki farklı kanal üzerinden sorgulanabiliyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek. Böylece asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını hızlı şekilde öğrenebilecekler.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SAKARYA İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAKARYA TOKİ EVLERİ HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sakarya genelinde toplam 6.633 konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez 4000 Akyazı 500 Ferizli 500 Geyve 140 Hendek 223 Karasu 500 Kocaali 250 Pamukova 300 Söğütlü 120 Taraklı 100 Toplam 6633

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİT DETAYLARI

Peşinat ve Vade Seçenekleri

Kampanya kapsamında 1+1 ve 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak. Peşinat ödemeleri sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılacak.

TOKİ Taksit Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İnşa ve ihale süreci Kasım ayında başlayacak projede kura çekimi Şubat ayında tamamlandı. Konut teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

SAKARYA TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Kura sonuçları 17 Şubat 2026 Salı günü yapılan çekilişin ardından açıklandı.

SAKARYA TOKİ hak sahipleri isim listesi nereden öğrenilir?

Hak sahipleri asil ve yedek isim listesi TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Sakarya'da kaç adet TOKİ konutu yapılacak?

Sakarya genelinde toplam 6.633 konut inşa edilecek.

TOKİ peşinat oranı ne kadar?

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade ile satışa sunulacak.

TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor?

Taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay başlayacak.

SAKARYA TOKİ kura sonuçları ile birlikte 6.633 konutluk sosyal konut projesinde önemli bir aşama tamamlandı. Asil ve yedek hak sahipleri belirlenirken, ödeme planı ve teslim süreci de netleşti. Başvuru sahipleri sonuçlarını resmi sorgulama kanalları üzerinden kontrol ederek süreçle ilgili adımlarını planlayabilir.