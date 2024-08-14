Sakarya Üniversitesi’nde yemeğe yüzde 100 zam!

Etki Can BOLATCAN

Tercih döneminin bitmesi ve üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerden zam haberleri gelmeye başladı.

Geçen hafta barınma ücretlerine açıklanan resmi enflasyonun üzerinde yüzde 95 zam yapan Hacettepe Üniversitesi’nin ardından Sakarya Üniversitesi de yemek ücretlerine yüzde 100 oranında zam yaptı.

2024-2024 döneminde 5 lira olan yemek ücretini yüzde 200 zamla 15 liraya yükselten Sakarya Üniversitesi, temel ihtiyaçlara yönelik tutumunu 2024-25 döneminde de sürdürdü.

Sakarya Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda “Öğrenci yemek ücreti 1 Eylül 2024 itibariyle 30 TL olarak güncellenmiştir” denildi.

Geçen sene temel ihtiyaç olduğu gerekçesiyle kiralarda belirlenen yüzde 25 zam sınırının en önemli temel ihtiyaçlardan biri olan beslenme ihtiyacı için uygulanmaması da eleştiri konusu oldu.

Öğrenciler zamma "Enflasyonun yüzde 61 olarak açıklandığı bir ülkede nasıl olur da temel ihtiyaç olan yemeğe böyle bir zam yapılabilir?" diyerek tepki gösterdi.