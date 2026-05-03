Sakarya Vadisi’nin kurtuluşuna az kaldı

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER), Sarıcakaya ilçesi Bilal Habeşî Mahallesi’nde açılmak istenen altın-gümüş madeni projesine mahkemenin verdiği iptal kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı ve kararın iptaline ikinci kez hükmetti.

Mahkemenin gerekçesi, maden ruhsatı verilmesi aşamasındaki özensizlik boyutunu aşan bir keyfiliği ve hukuk tanımazlığı bir kez daha gözler önüne sermektedir.

‘ÇED Gerekli Değildir’ raporunu düzenleyenler açıkça görevi kötüye kullanma suçu işlemiştir. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

Mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra, maden açılması için ÇED raporu alınması gerekecektir. Ancak mahkemenin gerekçesinde işaret ettiği tespitler, düzeltilebilecek nitelikte olmayıp, söz konusu bölgede madenciliği imkânsız kılan dayanaklardır.

Bu kararın bir diğer yansıması ise aynı Sakarya Vadisi’nde bulunan Atalan–Alpagut altın madeni davasında etkili olacak olmasıdır. Bu karar, o yargılamaya da ayna tutacaktır.

Eskişehir’de ve Türkiye genelinde onlarca mahkeme kararı, maden politikalarınızın yanlışlığını hukuki açıdan da ortaya koymaktadır. Yaşamla inatlaşmanın bir anlamı yoktur. Madenler yaşamdan önemli değildir. Maden ruhsatlarını iptal edin.”