Sakarya Valiliği'nden kentteki kokuya ilişkin açıklama

Sakarya’nın Erenler ilçesinde mahalleliyi sokağa döken kokuya ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, “AFAD ekiplerimizce yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir" denildi.

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