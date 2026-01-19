Sakarya Valiliği'nden motokurye kararı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin bugün (19 Ocak Pazartesi) trafiğe çıkması yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

Bu kapsamda bugün il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

15 ARAÇ MAHSUR KALMIŞTI

Öte yandan kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Taraklı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 15 araç, jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Karagöl Yaylası'nda etkisini artıran yağış sonucu 15 araç mahsur kaldı.

Fotoğraf: AA

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, belediye ekipleriyle mahsur kalanlara yardım etti.

Ekiplerin çalışması sonucu 15 araç, mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı.