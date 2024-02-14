Sakarya’da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 105 adet elektronik sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Karasu ilçesinde bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 736 bin adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 105 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma kağıdı ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.