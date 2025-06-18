Sakarya’da 150 dönümlük tarım arazisi kül oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında buğday ve arpa ekili 150 dönümlük alan küle döndü.

Aşırlar Mahallesi’ndeki arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın ekiplerin 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 150 dönümün zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Yanan arazi havadan da görüntülendi.