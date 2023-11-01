Sakarya’da 21 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan ve 21 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda bir şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik jandarma ekipleri Hendek ilçesinde ikamet eden M.G. isimli şüphelinin evine baskın yaptı.

Yapılan operasyonda 21 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 700 lira ele geçirildi. Hususa ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.