Sakarya’da 218 bin 560 öğrenci ders başı yaptı

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya’da 218 bin 560 öğrenci, 13 bin 467 öğretmen rehberliğinde ders başı yaptı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Mehmet Demir İlkokulu’nda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılında öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için ellerinden gelen gayretin fazlasını göstereceklerini söyledi.