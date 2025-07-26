Sakarya’da 3 farklı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bugün şehir genelinde 3 farklı noktada çıkan yangınların İtfaiye teşkilatının 13 araç ve 30 kişilik ekiple verdiği özverili çalışma sonucunda kontrol altına alındığını açıkladı.

Son 4 günde 200’den fazla yangın olayına başarıyla müdahale eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, bugün şehrin 3 farklı noktasında çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; saat 14.27’de Adapazarı Hacıramazanlar Mahallesi’nde, 14.40’ta Hendek Hacimbey Mahallesi’nde ve 16.35’te Arifiye Yukarıkirazca Mahallesi’nde meydana gelen yangınlara, 13 araç ve 30 kişilik ekiple hızlı şekilde müdahale edildi.

Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Bugün şehrimiz genelinde üç farklı noktada yangın ihbarı aldık. Ekiplerimiz hızla olay yerlerine intikal ederek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Adapazarı Hacıramazanlar ve Arifiye Yukarıkirazca mahallelerinde çıkan açık alan ve mera yangınları kısa sürede söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hendek ilçemizin Hacımbey Mahallesi’nde çıkan orman yangının büyük bir bölümü kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.