Sakarya’da 6 araçlı zincirleme trafik kazası

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaya geçidi bulunmayan bölgede bir kişinin yola kontrolsüz şekilde çıkması kazayı beraberinde getirdi.

Çevreyolunda ilerleyen 6 araç birbirine çarptı.

Kaza, D650 Karasu çevreyolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, yaya geçidi bulunmayan bölgede bir kişi yola kontrolsüz bir şekilde çıktı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarpmamak için fren yapan otomobile arkasından gelen 5 otomobil daha çarptı.

Toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.