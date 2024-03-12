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Sakarya’da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 12.03.2024 13:52
  • Giriş: 12.03.2024 13:52
  • Güncelleme: 12.03.2024 13:53
Kaynak: İHA
Sakarya’da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı Adapazarı ilçesi Karakamış mevkiinde meydana geldi. Korucuk istikametinde yaşanan kazada 7 araç birbirine girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. 

Yaşanan kazanın ardından oluşan trafik, araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte normale dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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