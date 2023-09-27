Sakarya’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitişik binalarda oturan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda E.A. isimli şahıs, akrabası Aydın. A.’yı (39) silahla vurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Aydın A., Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Aydın A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.