Sakarya’da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde alacak-verecek sebebi ile tartıştığı kişiyi bacağından silahla vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Olay, Arifiye Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen F.K. (36) ile D.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında D.K., silah ile F.K.’yi bacağından vurarak yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı F.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



