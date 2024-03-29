Sakarya’da araçlar çamurla kaplandı

Kuzey Afrika’dan gelen toz taşınımı ile birlikte yağan yağmur Sakarya’da park halindeki araçların üzerini çamur olarak kapladı. Bazı vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda alırken bazıları da kendi imkanlarıyla araçlarını temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar sonrasında Türkiye, Kuzey Afrika’dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girdi. Sahra Çölü üzerinden gelen toz taşınımı, Sakarya’da çamur şeklinde park halindeki otomobillerin üzerine yağdı.

Bazı vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda alırken bazıları da kendi imkanlarıyla araçlarını temizledi. Toz kaplanan aracını kendi imkanları ile yıkayan Tuncay Kılıç, “Çamur yağmış arabamızı temizliyoruz. Park halindeki çoğu araç bu şekilde, iki gündür aynı durumla karşı karşıyayız” dedi.