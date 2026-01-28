Sakarya’da at kesimi iddiası: Kemikleri araziye attılar, fotokapanla yakalandılar

Sakarya’nın Erenler ilçesinde çevreye atılan at kemikleriyle ilgili başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı, 5 at kurtarıldı.

Erenler’de farklı noktalara atılan at kemikleri üzerine Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa Koruma Timi tarafından 7 Eylül 2025’te bölgede fotokapanlar kuruldu. Soruşturma kapsamında 26 Ocak’ta üstü kapalı bir kamyonetle bölgeye gelen 3 kişinin, atlara ait kemikleri çalılık alana attıkları belirlendi.

Yapılan incelemede şüphelilerin C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu tespit edildi. Jandarma ve JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla C.T. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında kesim amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir ahırda yapılan kontrolde 5 at bulundu. Atlar, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler hakkında Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma başlatılırken, firari şüpheli S.T.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.