Sakarya’da başlayan yangın Kocaeli’ye sıçradı: 12 hektar ağaçlık alan yandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Arifağa mevkisindeki Kanlı Göl’de öğle saatlerinde sazlık alanın 2 farklı noktasında çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken kıvılcıklar rüzgarın da etkisiyle komşu il olan Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sınırlarına sıçradı. Saat 16.00 sıralarında ilçenin Karaağaç ve Babalı mahalleleri arasında bulunan ağaçlık ve sazlık alanlar yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kocaeli’den 40 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında toplamda 12 hektar ağaçlık ve sazlık alan yandı. Alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.