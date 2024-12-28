Sakarya’da bir genç restoran kamelyasında ölü bulundu

Sakarya’da bir gencin restoranın kamelyasında cansız bedeni bulundu.

Olay, Sapanca ilçesi sahil kenarında bulunan bir restoranın kamelyasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Yıldız’ı kamelyada hareketsiz şekilde yatarken bulan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yıldız’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Oğuz Yıldız’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.