Sakarya’da bir işletme alev topuna döndü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmede çıkan ve paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir işlemede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Paniğe sebep olan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İşletmenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.