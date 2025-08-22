Sakarya’da can pazarı: 4 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, traktörün lastik dingilleri yerinden koptu.

Kaza, Sakarya’nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza H. idaresindeki Toyota marka otomobil, Vasfi B. yönetimindeki Massey-Ferguson marka traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün lastikleri dingille birlikte ayrılırken, otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Traktörde bulunan 2 kişiden biri çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Araçlar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.