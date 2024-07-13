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Sakarya’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 21:53
  • Giriş: 13.07.2024 21:53
  • Güncelleme: 13.07.2024 21:54
Kaynak: AA
Sakarya’da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Başpınar Mahallesi’nde Yunus E. (24), B.K.G (24), C.C.D (22) ve O.Ç (22) ile R.A. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, Yunus E’yi bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus E, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, R.A. ile olaya karışan B.K.G, C.C.D. ve O.Ç’yi gözaltına aldı.

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