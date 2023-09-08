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Sakarya’da denize girmek bugün de yasak

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek bugün de yasaklandı.

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 13:31
  • Giriş: 08.09.2023 13:31
  • Güncelleme: 08.09.2023 13:31
Kaynak: İHA
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Sakarya’da denize girmek bugün de yasak

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. 

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