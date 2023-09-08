Sakarya’da denize girmek bugün de yasak

Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek bugün de yasaklandı.

Ajans Haberleri 08.09.2023 13:31 Giriş: 08.09.2023 13:31

Güncelleme: 08.09.2023 13:31 Kaynak: İHA

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