Sakarya’da duble yolda zincirleme kaza: 4 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde duble yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaali-Karasu D-010 kara yolu Büyük Melen Cami kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde ilerlemekte olan C.T. idaresindeki pikap ile D.Ö. kontrolündeki Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı. Bu esnada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil de kazaya karıştı.

Toplam üç aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler C.T. ile D.Ö. ve araçlarda bulunan M.S. ile F.R.Y. olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar, Karasu ve Kocaali Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.