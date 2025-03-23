Sakarya’da Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü

Sakarya'da, gözaltına alınan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

CHP Sakarya İl Örgütü'nün öncülüğünde, akşam saatlerinde Çark Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık, İmamoğlu'na destek için yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, CHP üyeleri, CHP Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş ve Sakarya CHP Milletvekili Ayça Taşkent de destek verdi. Katılımcılar, İmamoğlu'na destek verirken; demokrasi, özgürlük ve adalet taleplerini dile getirdi.

Oğuz Can Curoğlu, CHP olarak her zaman halkın ve adaletin yanında olacaklarını belirtti. Katılımcılar da yürüyüş boyunca, demokrasi vurgulu slogan attılar.