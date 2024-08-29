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Sakarya’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 50 kişi hastaneye başvurdu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir lokantada yemek yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Güncel
  • 29.08.2024 18:41
  • Giriş: 29.08.2024 18:41
  • Güncelleme: 29.08.2024 18:45
Kaynak: İHA
Sakarya’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 50 kişi hastaneye başvurdu
AA


Sakarya’nın Hendek ilçe merkezinde bulunan bir lokantada yemek yiyen yaklaşık 50 kişi; mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan kişilerin durumlarının iyi olduğu ve lokantadaki yiyeceklerden ise incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.

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