Sakarya’da hafif ticari araç bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bahçe duvarına çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güldibi Mahallesi Aslanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine doğru seyir halinde olan M.T. kontrolündeki 41 ABV 595 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan F.T. yaralanırken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.