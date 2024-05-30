Sakarya’da her türlü gölet ve akarsulara girilmesi yasaklandı

Sakarya Valiliği, il sınırları içerisinde bulunan sulama kanalı, baraj, göl, gölet ve talkın kontrol tesislerine girilmesini yasakladı. Belirtilen bölgelerde suya girmesi durumunda haklarında cezai işlem uygulanacak.

Sakarya'da boğulma vakalarına karşı, sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesini yasaklandı.

Sakarya Valiliği, il sınırları arasında bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesisleri hakkında karar aldı.

Buna göre, serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara sebep olma tehlikesi nedeniyle sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi valilik kararıyla yasaklandı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Karar doğrultusunda, 15 yaş ve üzeri insanların belirtilen bölgelerde suya girmesi durumunda haklarında cezai işlem uygulanacak, 15 yaş altında bulunan bireyle ise bölgelerde uzaklaştırılacak.

İdari yaptırım cezaları ise kolluk kuvvetleri, zabıta ekipleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanacak.