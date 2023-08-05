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Sakarya’da iki katlı evin çatısı yandı

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 13:20
  • Giriş: 05.08.2023 13:20
  • Güncelleme: 05.08.2023 13:20
Kaynak: İHA
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Sakarya’da iki katlı evin çatısı yandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında yangın çıktı.

Yangın, Güneşler Mahallesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince alev topuna dönen çatıya müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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