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Sakarya’da kaçak kazı yapanlara suçüstü

Ajans Haberleri
  • 09.08.2023 13:12
  • Giriş: 09.08.2023 13:12
  • Güncelleme: 09.08.2023 13:12
Kaynak: İHA
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Sakarya’da kaçak kazı yapanlara suçüstü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan iki şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Geyve ilçesi Hırka Mahallesi üzerinde bulunan ormanlık alanda izinsiz kazı yapan A.T.B. ve M.T. isimli iki şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramalarda ise kazıda kullanıldığı belirlenen; 1 adet el dedektörü, 1 adet tahta saplı demir çekiş, 1 adet plastik saplı demir murç çivi ele geçirildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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