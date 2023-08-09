Sakarya’da kaçak kazı yapanlara suçüstü
Kaynak: İHA
Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan iki şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Geyve ilçesi Hırka Mahallesi üzerinde bulunan ormanlık alanda izinsiz kazı yapan A.T.B. ve M.T. isimli iki şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Olay yerinde yapılan aramalarda ise kazıda kullanıldığı belirlenen; 1 adet el dedektörü, 1 adet tahta saplı demir çekiş, 1 adet plastik saplı demir murç çivi ele geçirildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.