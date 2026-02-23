Sakarya’da kadın cinayeti: Nurcan G.'yi katleden erkek intihar etti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren erkek intihar etti.

Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak'taki ADARAY durağı yakınında Recep K. (54), Nurcan G'ye (49) tabancayla ateş etti.

Recep K. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Nurcan G. ile Recep K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.