Sakarya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Sakarya’da aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak şehir merkezini tekrardan beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘Altay kar fırtınası’ uyarısında bulunduğu Sakarya’da, yağış etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Zaman zaman yoğunlaşan yağış, şehrin bazı bölgelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının -1 dereceye kadar düştüğü şehir merkezi tekrar beyaz örtü ile kaplandı. Belediyeye bağlı ekipler ise yolların kapanmaması için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.