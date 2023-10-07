Sakarya’da kaza: 7 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesi D650 Karayolu’nda otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, D650 Karasu-Adapazarı duble yolu Darıçayırı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu’dan Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.K. kontrolündeki 06 TK 0154 plakalı otomobil ile kavşakta dönüş yapmak isteyen T.K. idaresindeki 54 ZZ 369 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri takla atarken, diğeri ise kavşakta bulunan refüje savruldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 7 kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.