Sakarya’da kazma ve tüfekli kavga: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada taraflardan biri tüfekle, diğeri ise başına aldığı kazma darbesi ile yaralandı.

Ajans Haberleri 28.06.2024 10:03 Giriş: 28.06.2024 10:03

Güncelleme: 28.06.2024 10:03 Kaynak: İHA

A- A A+