Sakarya’da kontrolden çıkan pat pat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşyatak Mahallesi’nde Ergün Y. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Kazada sürücü Ergün Y., E.Y. ve Emine Yazıcı (44) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Emine Yazıcı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane işlemleri sonrasında Yazıcı’nın cenazesi Karaçalılık Mahallesi Camii’nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedildi.