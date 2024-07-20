Sakarya’da korkutan yangın: Dumanlar mahalleyi kapladı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde boş bir arazide bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Şehrin birçok bölgesinden görülen ve paniğe sebep olan duman mahalleyi kapladı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Ajans Haberleri 20.07.2024 21:46 Giriş: 20.07.2024 21:46

Güncelleme: 20.07.2024 21:46 Kaynak: İHA

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