Sakarya’da kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre 16 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağa karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “16.10.2023 Pazartesi öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg /m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.