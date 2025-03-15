Sakarya’da Mart’ın ortasında yazdan kalma bir gün yaşanıyor

Sakarya’da Mart ayının ortasında yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü şehir merkezinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sokaklara akın etti.



Sakarya’da Mart ayında termometreler 28 dereceyi gösterdi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, kendini dışarı atarak sıcak havanın tadını çıkarttı. Şehir merkezinde yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşların kimi parklarda yürüyüş yaparak, kimisi banklarda oturarak, kimi vatandaş ise çocuklarını gezdirerek değerlendirdi.

"Sıcak havayı hemen fırsata çevirdik"

Sıcak havayı fırsat bilerek dışarıya gezmeye çıkan Nurettin Horoz, "Gerçekten soğuk günlerden geçtik. İnsan böyle sıcak havaları özlüyor. Bizde bunu hemen fırsata çevirdik ve çocuğumla birlikte parka geldik. Oyun oynayıp geziyoruz. İlkbahar her zaman müjdeci oluyor. Yazın geleceğini artık hissediyoruz. Genelde aktiviteler yapıyoruz, piknikler ve geziler yapıp güzel zaman geçirmeye çalışıyoruz. Herkes sıcak havaları bekliyor. Özellikle kıştan sonra böyle bir havada insanlar eve kapanmak istemiyor. Kendilerini yeşile ve doğaya bırakmak istiyorlar. Güzel havaları seviyoruz" dedi.

"Güzel hava insana iyi geliyor"

Mutlu Çınar ise, "Hava çok güzel. Çocuğum evde sıkıldığı için yeşil alana getirdim. Oğlumla uçurtma uçuruyoruz, parkta geziyoruz. Güzel hava insana da iyi geliyor" diye konuştu.