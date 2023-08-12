Sakarya’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Sakarya’nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Ters dönen otomobilin sürücüsü kazada hafif yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kulfallar Mahallesi’nde meydana geldi.
Kulfallar Mahalle İmam Hatibi Selami Duman idaresindeki 54 FJ 577 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücü Duman’ı ayakta tedavi ederken, jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı.